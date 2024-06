"Non siamo stati brillantissimi e continui, però in alcuni momenti la squadra è stata alta e ha tentato di fare le cose, è la classica partita da inizio. Ci vuole un po' per mettersi a posto. C'è ancora la partita di domenica per fare delle scelte, ci si prende tutto il tempo possibile. Bisogna arrivare a dopodomani mattina" è stato il primissimo commento di Luciano Spalletti, ai microfoni di Rai Sport, dopo lo 0-0 di questa sera contro la Turchia.

"Bisogna saper cambiare velocemente, la squadra ha accusato un po' la fatica, davanti non siamo stati brillantissimi, abbiamo provato a fare qualcosa di diverso ma ormai la partita era finita. Di riaggressioni ce ne sono state diverse fatte bene, poi abbiamo perso troppe palle facili. Soddisfatto perché la partita è stata vera, intensa, si vanno ad acchiappare e conoscere certe cose".