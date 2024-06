A poche ore dalla partita di Empoli contro la Bosnia-Erzegovina, Luciano Spalletti, ct dell'Italia, viene interpellato da RAI Sport sulle parole di José Mourinho che ha definito la sua Nazionale una squadra non dotata di sufficiente talento per recitare da favorita di questi Europei: "Io allo Special One non rispondo nulla. Faccio valutazioni mie e penso di farle obiettive. Dobbiamo avere quell'autostima che non ci crea difficoltà di fronte a nessuno ma al tempo stesso dobbiamo essere umili e pensare da dove partiamo, alle difficoltà avute. Poi c'è comunque da picchiare, però abbiamo delle qualità, abbiamo calciatori forti che stanno venendo fuori come Riccardo Calafiori che è un top".