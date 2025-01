Yann Sommer, portiere dei nerazzurri, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il pareggio interno contro il Bologna: "Eì facile da spiegare cosa è successo. Chiudevano gli spazi, siamo stati bravi ma il Bologna gestiva bene la pressione: nel secondo tempo abbiamo trovato meno spazi tra le linee. Ci prendiamo questo punto e andiamo avanti, perché è stata dura. Il mio obiettivo è essere un buon portiere per l'Inter; essere costante è una grande motivazione. Ci prendiamo questo punto, per me non è un brutto risultato. Ci sono state occasioni su entrambe le parti".