Ancora un ko per il Sion che ieri perde ancora, per 4-2 contro il Lausanne Ouchy nella gara valida per il ritorno dello spareggio, e retrocede in Serie B svizzera. In campo manca Mario Balotelli, non convocato dall'allenatore, ciliegina sulla torta di una stagione turbolenta per super mario, tra infortuni e vicissitudini varie. Ed è proprio quello che a fine match lamenta il direttore sportivo degli elvetici Barth Constantin: "Per quanto mi riguarda, su Mario Balotelli mi sbagliavo totalmente.

L'arrivo di un giocatore del genere ha portato entusiasmo, è stata la telenovela dell'estate. Avrebbe dovuto permetterci di fare un passo avanti segnando una ventina di gol. Sfortunatamente, ne ha fatti solo cinque e non ha avuto le prestazioni che speravamo" riporta il Corriere dello Sport.