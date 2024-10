Nel corso di una lunga intervista concessa a ESPN, Diego Pablo Simeone, tecnico dell'Atletico Madrid, ha speso parole di elogio per Julián Álvarez, giocatore che si è unito ai colchoneros la scorsa estate: "Da quando sono nel club, il suo arrivo è uno di quelli che mi ha reso più felice - ammette il Cholo -. Per l’aspettativa che riponevo su di lui, ma anche perché, pur essendo giovane, ha già vinto Copa Libertadores, Mondiale e Champions League. Ha sostituito Lautaro Martínez dando ciò di cui aveva bisogno la Nazionale argentina in quel momento. E quando abbiamo avuto l’opportunità di poterlo prendere, abbiamo fatto tutti un grandissimo sforzo per portarlo all'Atleti e fargli capire che non è solo una tappa della sua carriera. Ha energia, umiltà, lavora tanto. Nella Libertadores, con il River Plate, giocava da nove, ruolo che ha fatto pure con l'Albiceleste. Può farlo, ma non è un riferimento come Lautaro o Sorloth... Ha movimenti che lo rendono molto difficile da marcare, ha un ottimo tiro di destro e di sinistro, un buon tempismo".