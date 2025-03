Terminata la stagione invernale, tutte le competizioni di Lega Serie A vedranno il ritorno sul terreno di gioco del pallone Puma Orbita Serie A 2024/25 a prevalenza cromatica bianca. Si inizierà con la 30esima giornata di Serie A Enilive, in programma nel week-end, per poi proseguire con la Coppa Italia Frecciarossa e con le competizioni Primavera.

Termina dunque il periodo di utilizzo del PUMA Orbita Hi-Vis Serie A, di colore giallo, utilizzato in campionato dalla 13esima alla 29esima giornata. In questo periodo sono stati 438 i gol totali segnati in Serie A Enilive, considerando anche il recupero del match Bologna-Milan, disputato il 27 febbraio.

Il miglior marcatore con il pallone giallo è stato l`attaccante dell`Atalanta Mateo Retegui, capace di realizzare 11 reti, seguito da Tijjani Reijnders e Nikola Krstovic a quota 8 e da Dan Ndoye, Moise Kean e Ademola Lookman con 7 reti a testa. Non spicca invece un nome tra gli assistman, con Rafael Leão, Romelu Lukaku, Raoul Bellanova, Hakan Çalhanoglu, Juan Miranda, Mattia Zaccagni e Nicolò Barella a dividersi il primato a quota 4 assist.