Lodi al Bologna da parte di Aldo Serena. Intervistato da Il Resto del Carlino, l'ex attaccante di Inter, Juve, Torino e Milan ha parlato in questi termini della formazione di Thiago Motta: "Si parla bene del Bologna ed è giusto. Prendete la partita con l’Inter: solo una squadra con dei valori morali, oltre che tecnici, sotto di due gol dopo un quarto d’ora a San Siro sarebbe riuscita a non naufragare e rimontare. Mi sembra che nel gruppo di Motta la distanza tra i gregari e i leader sia minima: tutti corrono per il compagno, tutti si compattano nei momenti in cui devi subire e tutti ripartono insieme quando c’è la possibilità di affondare".