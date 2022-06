Sensibile, come è cambiato il mercato in questi anni? "Si viaggia di meno e si usa di più la tecnologia, c’è molto più business rispetto a un po’ di tempo fa, basti pensare che alcuni club sono degli Stati. La conseguenza sono i prezzi che si alzano: al giorno d’oggi bisogna essere bravi a spendere bene".

Pasquale Sensibile è il diesse del Galatasaray dallo scorso febbraio, ma con il presidente Burak Elmas in uscita, la sua posizione è in stand-by pur avendo un contratto fino al 2024. Il dirigente del club turco ha parlato alla Gazzetta dello Sport anche del prossimo mercato estivo.

Restringendo il campo all’Italia, cosa prevede per questa estate?

"Da noi si sta tornando un po’ al mercato vecchia maniera, nel senso che probabilmente si cercherà di valorizzare i talenti a basso costo, senza spendere cifre folli. Un po’ come ha fatto il Milan che ha dimostrato che si può vincere anche senza fare follie. La fine dell’egemonia della Juve ha reso il campionato più competitivo, meno scontato e più interessante".

Chi è che tra le big deve mettere più toppe?

"Più o meno sono tutte sullo stesso piano. La Juve, pur arrivando sempre fra le prime quattro, sono due anni che non vince lo scudetto. Essendo in mano a gente molto competente credo che faranno delle operazioni mirate per tornare a vincere subito".

C’è un giocatore su cui scommettere che consiglierebbe a una grande squadra?

"Ederson della Salernitana secondo me diventerà un grande giocatore. Ha qualità, personalità, mi piace molto. E non costa ancora molto...Walter Sabatini con lui ha fatto un capolavoro".