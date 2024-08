Pierluigi Pardo, intervenuto sulle frequenze di Radio 24 durante la trasmissione radiofonica 'Tutti Convocati', si è espresso così sulla lotta al vertice: "L’Atalanta ovviamente non è favorita. Perché secondo me rimane sempre l’Inter è quella favorita per quanto fatto e per come è stata costruita, ma sarebbe sbagliato non inserire la Dea in quel lotto di squadre attrezzate per vincere lo scudetto", ha concluso il commentatore di DAZN.