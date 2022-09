Che perde di più tra Inter e Milan per gli infortuni di Maignan e Brozovic? Mario Sconcerti ha pochi dubbi in merito: "Sono entrambi importanti ma il rischio dell'Inter è più altro. Tatarusanu ha comunque esperienza per sostituire Maignan, mentre l'Inter è abituata al ritmo di Brozovic. L'assenza di chi ti dà i ritmi è importante", risponde sulle frequenze di TMW Radio.