"Non mi aspettavo una sfida Inter-Juve per lo Scudetto sinceramente" ammette Totò Schillaci ai microfoni di TMW, prima di scendere in campo per il derby d'Italia tra leggende, amichevole tra vecchie glorie di Inter e Milan. "I bianconeri sono partiti male, ma adesso si stanno riprendendo e stanno ottenendo risultati importanti. È un campionato un po' strano, dove alcune squadre non stanno mantenendo le aspettative. La Juve di Allegri ha tirato fuori le unghie e quella con l'Inter sarà veramente una bella gara. È difficile fare pronostici, mi aspetto sicuramente un ambiente fantastico allo Stadium".

Chi vede favorito fra Juve e Inter?

"L'Inter è una squadra forte, con 22 campioni. Mister Inzaghi si può permettere di cambiare tanti giocatori perché ha una rosa lunga. La Juve però si è ripresa, l'ho detto prima, e sono convinto dunque che vedremo una partita importante".