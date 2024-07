Nei giorni scorsi, molti utenti Android avranno notato un malfunzionamento della nostra app con una schermata bianca all'avvio che bloccava la consultazione. Il problema è stato individuato e risolto nella giornata di lunedì e riguardava un errato aggiornamento del modulo di richiesta consensi obbligatorio. Per ripristinare l'app Android è sufficiente quindi svuotare la cache oppure cancellare e reinstallare l'app. Ci scusiamo per il disagio e ringraziamo per la comprensione.