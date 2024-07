"I cambi erano pensati per far sì che la squadra potesse migliorare. Pensavamo che Lautaro avrebbe segnato, se avesse avuto un'occasione, ce lo dicevamo in panchina". Così parla Lionel Scaloni in conferenza stampa al termine di Argentina-Colombia, finale della Coppa America decisa proprio dall'interista dopo essere entrato dalla panchina nei supplementari.