Intervenendo sulle frequenze di Kiss Kiss Napoli, l'agente Bruno Satin ha analizzato anche una situazione di mercato attesa durante la prossima sessione estiva: "Il dopo Mbappé per il Paris Saint-Germain può tranquillamente essere Osimhen, perché i parigini hanno bisogno di un centravanti di livello visto che Ramos e Kolo Muani non si sono dimostrati all'altezza. Magari uno dei due potrebbe essere proposto al Napoli per abbassare la clausola rescissoria, però hanno degli ingaggi molto elevati e quindi non so se rientrano nei parametri dei partenopei. Ramos è rappresentato da Jorge Mendes che ha un ottimo rapporto con De Laurentiis. Però occhio anche a Leao del Milan, perché potrebbe essere un calciatore sul quale poter puntare. L'anno scorso il PSG puntava Thuram ma il calciatore preferì l'Inter e quindi difficile che si possa ritornare a pensare a questo calciatore".