Con il pallone dalla destra convertito da Matheus Henrique nel gol del momentaneo 2-1 del Sassuolo in casa dell'Empoli, Jeremy Toljan, esterno destro tedesco dei neroverdi, è arrivato a quota cinque assist in questa stagione, agganciando nella speciale classifica l'interista Marcus Thuram, chiamato quindi in qualche modo a rispondere questa sera contro la Juventus. Nei maggiori cinque campionati europei 2023/24 solo Kieran Trippier del Newcastle ha servito più assist del giocatore del Sassuolo tra i difensori.