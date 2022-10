Alla vigilia del match di campionato contro l'Atalanta, Alessio Dionisi, allenatore del Sassuolo, è tornato sulla prestazione di Andrea Pinamonti di sabato scorso con l'Inter: "Contro l'Inter ha fatto la sua partita, poi è entrato Agustin Alvarez per cercare di mettere in difficoltà l'Inter e potrebbe essere anche una soluzione in futuro, ma bisogna lavorarci, bisognerebbe sacrificare qualcosa a centrocampo, vediamo".