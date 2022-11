Intervenuto ai microfoni di Radio Marte nel corso della trasmissione 'Marte Sport Live', Marco Santin, membro della Gialappa's Band e notoriamente tifoso dell'Inter, ha parlato di scudetto rispondendo alla domanda sulla possibile antagonista del Napoli: "Per me è il Napoli stesso, è uno spettacolo vederlo giocare. La mia Inter non potrà essere una rivale. Non è piaggeria se dico che, visto che l’Inter per me non potrà vincere lo scudetto, tiferò per il Napoli affinché lo vinca.