Alexis Sanchez ha parlato nel post-partita a Sky Sport dopo il rocambolesco pari del Da Luz: "Prima di tutto credo che abbiamo fatto una rimonta da squadra con mentalità da campioni. All'inizio abbiamo un po' dormito, sono contento per me e i miei compagni. Champions e campionato sono competizioni diverse. A fine primo tempo ci siamo detti che era colpa nostra e non merito loro. Con la cattiveria da mentalità europea abbiamo ripreso la partita. Sono abituato a giocare partite importanti nella mia carriera, credo che oggi si sia visto. Mi piace sempre giocare e dare una mano alla squadra, il mister lo sa. Vogliamo vincere tutto".