Dai gol alle mete? Lo stadio di San Siro, destinato con molta probabilità ad essere abbondonato da Inter e Milan ma non abbattuto per la questione vincolo, potrebbe anche diventare la nuova casa del rugby azzurro, per qualche partita se non addirittura in pianta stabile. Il presidente della FederRugby italiana Marzio Innocenti si è detto possibilista in merito: "Se il sindaco Beppe Sala ne vuole parlare, io sono sempre disponibile. Stiamo parlando di un impianto che per il nostro sport sarebbe praticamente perfetto, manca solamente qualche metro di lunghezza però si potrebbe risolvere nel caso. Io sono qua".

Portare una partita del Sei Nazioni a Milano, magari nel 2026, sarebbe già un inizio?

"Sono tante le cose che vanno considerate, tante le situazioni che vanno esaminate ma San Siro è San Siro. Se ci fosse questa possibilità uno di certo non dice che non gli interessa. Ci interessa, eccome".