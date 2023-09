Sebastiano Esposito ha recuperato e sarà a disposizione di Andrea Pirlo per la delicatissima trasferta della Sampdoria a Parma di domani. Il tecnico blucerchiato, intervenuto in conferenza stampa, annuncia la presenza nei convocati sia dell'attaccante di scuola Inter che dell'altra punta Manuel De Luca: "Sì, hanno recuperato, si sono allenati con la squadra. Verranno con noi a Parma avremo qualche soluzione in più a gara in corso. Non avranno tanti minuti nelle gambe, ma è importante che abbiano recuperato".