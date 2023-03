Gioia doppia a San Siro per Lorenzo Pirola, difensore scuola Inter, che con la Salernitana è riuscito nell'impresa di fermar il Milan sull'1-1 nel Monday Night Match della 26esima giornata di Serie A: "Sto vivendo un bellissimo momento personale, ma soprattutto di squadra perché abbiamo fatto 3 risultati utili consecutivi - le sue parole a DAZN -. Ora siamo compatti, facciamo belle prestazioni. Mister Sousa mi trasmette fiducia, mi parla spesso e mi corregge: è un aiuto per un giovane come me. Sono contento di aver trovato continuità".