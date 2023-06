Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Danilo Iervolino, presidente della Salernitana, fa il punto sulle possibili mosse di mercato del club granata, fresco di acquisto di Lorenzo Pirola dall'Inter.

Che mercato farà la Salernitana?

"La squadra c’è e non la smantelliamo. Con De Sanctis c’è un rapporto splendido e lavoriamo in simbiosi. Abbiamo la possibilità di valutare con calma ogni intervento e magari faremo qualche colpo. Intanto abbiamo riscattato Pirola e faremo la stessa cosa con Dia. Cercheremo di costruire il giusto mix di giovani ambiziosi e di giocatori esperti e utilissimi: pensate a Candreva. Sousa garantirà armonia e crescita».

Qualcuno potrebbe portarvi via Dia.

"Sì, c’è questo rischio: esiste una clausola di 25 milioni e non potremmo farci nulla. Noi, però, sappiamo che lui è contento di stare qui e pagheremo i 12 milioni che servono per riscattarlo".

Sono queste le operazioni che vi possono spingere più in alto? Scovare un talento che altri hanno dimenticato, rispolverarlo e poi utilizzarlo o, nella peggiore delle ipotesi, rivenderlo?

"Questa è sicuramente una strategia importante. Dia ha dimostrato che talenti a volte trascurati possono rinascere a Salerno. Sappiamo che molti nostri giocatori sono seguiti da club importanti. Nella Salernitana si cresce bene".