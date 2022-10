Intervistato da RadioBari dopo la roboante vittoria del Bari sul Brescia, dove ha scritto il suo nome a referto con un assist, Eddie Salcedo detta la ricetta per proseguire in un campionato sin qui ottimo per i Galletti: "Vincere fa sempre bene, ma adesso testa alla prossima gara di Venezia. Non guardiamo sempre la classifica, giochiamo per levarci soddisfazioni. Restiamo umili e con la cattiveria necessaria e potremo divertirci. I tifosi sono il dodicesimo uomo in campo, ci esaltano dandoci una grande carica. L'assist vincente? Aurelien Scheidler mi deve pagare una cena. L'esultanza col balletto perché ogni settimana ci divertiamo e balliamo, ero felice e volevo festeggiare".