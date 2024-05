Juan Luca Sacchi, arbitro della sezione di Macerata designato per la partita di domenica tra Inter e Lazio, torna ad arbitrare i nerazzurri a quasi e un anno e mezzo dalla gara del pasticciaccio dell'U-Power Stadium del 7 gennaio 2023, quando i nerazzurri furono fermati sul 2-2 dal Monza al termine di una gara segnata dalle polemiche per il gol annullato in maniera incomprensibile a Francesco Acerbi.

Fu quella, oltretutto, l'unica partita dove l'Inter non è riuscita ad ottenere il risultato pieno nei cinque precedenti con Sacchi: per il resto, quattro vittorie in altrettanti confronti.