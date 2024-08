Stefano Sabelli, difensore del Genoa, ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria dei rossoblu contro il Monza. Il terzino del Grifone ha analizzato la prestazione della sua squadra, ricordando anche l'addio di giocatori importanti come Josep Martinez: "È stata una partita importante, siamo partiti forte e probabilmente meritavamo il gol prima. Siamo soddisfatti di averla portata a casa, anche con sacrificio. Il campionato sarà lungo. La forza del gruppo? Ho sempre pensato che il gruppo esalti il singolo. Sono andati via giocatori importanti che hanno fatto bene anche perché erano in un contesto che li esaltava. Questa è la nostra strada e dobbiamo continuare a seguirla, rimanendo uniti.