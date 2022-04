"L'errore di Radu è stato grossolano ma può starci. A quel punto della partita però l'Inter doveva averla già chiusa. Quel che mi sento di dire è che ieri vista l'importanza della partita serviva la squadra base, con Dzeko subito fin dall'inizio" è il commento amaro dell'ex interista Antonio Sabato che, intervenuto a TMW, ha fatto il punto della situazione di casa Inter dopo il ko di ieri con il Bologna.

Inzaghi insomma non l'ha convinta?

"Ieri non mi è piaciuto, l'ho apprezzato fin qui ma ieri no per il motivo che ho appena detto".