Walter Sabatini dice sempre quello che pensa e anche stavolta non si è tirato indietro nell'analisi degli acquisti faraonici compiuti dalle squadre della Saudi Pro League: "Molti lanzichinecchi in questi anni hanno preso possesso del calcio, ma sono certo che vincerà il sentimento sugli affari. Per questo la campagna acquisti dell'Arabia Saudita è destinata ad essere un fuoco di paglia. Comprano grandi calciatori, ma sugli spalti manca la gioia, il sentimento che lo fa vivere", ha detto al Fatto Quotidiano.