Walter Sabatini, anche in vista della sfida di venerdì tra Salernitana e Inter, ha parlato a TvOggi: "L’Inter è in difficoltà, ma è sempre l’Inter. Ha calciatori che possono fare la differenza in qualsiasi momento. Ma la Salernitana è tosta, coriacea, forte e sa come colpire l’avversario. L’Inter non dovrebbe stare tranquilla”.