Gianluca Rocchi, responsabile degli arbitri italiani, si è espresso a margine del Social Football Summit in corso allo stadio Olimpico di Roma sulla possibilità di rendere pubblici i dialoghi in campo tra direttore di gara e assistenti: "Se lo facciamo come il rugby sì, nella F1 sono filtrati. La prima cosa che verrebbe chiesta sarebbero le eventuali parti tagliate. È complesso, chi sta in campo e chi sta fuori deve avere una preparazione comunicativa adeguata. Stiamo migliorando tantissimo, anche rispetto all'anno scorso, ma ci vuole ancora tempo. Da parte degli arbitri c'è apertura totale. Non ci sono segreti. Il problema di trasmettere live è che non c'è un filtro. Quello che avviene in campo lo sentirebbe il mondo intero".

Nel suo intervento dal palco, Rocchi ha garantito che la tecnologia non è vista come fumo negli occhi dalla classe arbitrale: "La tecnologia ha cambiato tutto: io ho arbitrato 14 anni senza tecnologia e 3 con. Ho vissuto tutta la mia carriera con un solo obiettivo: non sbagliare nei 90 minuti più recupero. E non potete capire che sollievo quando abbiamo scoperto la tecnologia. Chi dice che gli arbitri non la vogliono non ha capito niente. Poi c'è la squadra: gli arbitri sono una squadra. Per quanto riguarda il fischio di Serra contro il Milan, è bello come gli unici a capire il momento sono stati i giocatori stessi. Il VAR? Vi garantisco che quando un arbitro viene chiamato a rivedere un errore sta male dentro. Ricordo un Roma-Lazio con un tocco di mano di Kostas Manolas: io non ho visto nulla ma ho intuito che c'era qualcosa. Quando Massimiliano Irrati, che era al VAR, mi ha detto che c'era il tocco di mano io non sono stato per niente contento, sono uscito dalla partita arrabbiato con me stesso perché dovevo fare meglio. Poi però tutti mi hanno fatto i complimenti e nessuno ha fatto polemica dandomi anche voti alti, lì ho capito quanto la tecnologia possa aiutare gli arbitri. Chiudo sottolineando ancora una volta: gli arbitri sono più che a favore della tecnologia".