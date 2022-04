Dalla 'Sale delle Vittorie' di Coverciano, Gianluca Rocchi, responsabile della CAN, ha tracciato un bilancio a livello arbitrale dopo 30 giornate di campionato: "Nel percorso di crescita che stiamo facendo lavoriamo per fare meno errori possibili - dice il designatore -. Ma non sono solo errori di gioventù o inesperienza perché li hanno fatti anche i più grandi. Se avremo bravi arbitri italiani sarà un bene per tutti, anche all'estero. Dovremo avere tanti Orsato che ci rappresentano all'estero, è un motivo d'orgolio. Oltre alla Nazionale azzurra ce n'è un'altra vestita di giallo per cui non tifa nessuno, ma che indossa lo stemma della Federazione".

Media falli nel campionato italiano.

"Abbiamo chiesto una linea europea, poi sappiamo che la Premier League non riusciremo mai a raggiungerla: la filosofia deve essere quella di preparare gli arbitri per la Champions League. I rigori? Li abbiamo ridotti di moltissimo, il termine 'rigorino' non è roba mia, non so chi me lo abbia affibbiato. Siamo in linea con la Champions. Serve tempo, ma qui voglio dire un bravo ai ragazzi perché hanno tenuto una linea comune dall'inizio a oggi. Anche i giocatori cadono meno, ho visto gol di giocatori che magari cadevano e poi si rialzavano per segnare".