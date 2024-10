Nello 0-0 di ieri tra Iran (in dieci dal 57' per l'espulsione di Hardani) e Uzbekistan, match valido per le qualificazioni ai Mondiali 2026 per la zona asiatica, c'è stato tempo anche per le polemiche. Nel finale di gara, in pieno recupero, è stato prima assegnato e poi tolto dal VAR un rigore a favore dell'Iran per un controllo con un braccio di Ashurmatov. Una decisione che non ha reso felice l'interista Mehdi Taremi: "Abbiamo rispettato la decisione dell'arbitro, ma in base a quanto abbiamo osservato dopo la partita, abbiamo avuto la sensazione che ci abbia mancato di rispetto", le parole riportate dal giornalista iraniano Hatam Shiralizadeh.

Mehdi Taremi on #Iran’s penalty appeal against Uzbekistan: "We respected the referee's decision, but based on what we observed after the game, we felt that he disrespected us." pic.twitter.com/0iC4KrlknX — Hatam Shiralizadeh (@HatamDaddy) October 11, 2024