Nuovo capitolo del ricorso contro il vincolo sul secondo anello dello stadio di San Siro. Dopo il rinvio dell’udienza prevista una settimana fa al TAR della Lombardia, secondo quanto appreso da Calcio e Finanza da documenti ufficiali è stata risolta la questione della competenza delle varie sezioni sul ricorso che coinvolge anche Inter e Milan: deputata a dirimere la questione è la III sezione. Ora si attende solamente che venga comunicata una nuova data per l’udienza, attesa presumibilmente ad inizio dicembre. Inoltre, dovrà essere dato un nuovo termine per replicare per iscritto all’eccezione di inammissibilità formulata dall’Avvocatura dello Stato.