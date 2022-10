Intervistato da Kiss Kiss Napoli, l'ex difensore dei partenopei Alessandro Renica indica le potenziali avversarie per il Napoli in chiave Scudetto: "L'Inter e il Milan sono le squadre che potrebbero impensierire di più il Napoli. I rossoneri hanno un ottimo organico con tanti talenti e un allenatore molto bravo. C'è anche l'Atalanta che non avendo le coppe può dar fastidio e hanno un allenatore molto esperto".