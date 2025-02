L'ex calciatore Reginaldo, interpellato da Radio Kiss Kiss, ha fatto il punto della situazione del Napoli, con un riferimento anche all'Inter. Di seguito le parole riprese dai colleghi di TuttoNapoli: "Il Napoli ha fatto bene a cedere il georgiano ed ha scoperto Neres che sta facendo benissimo. Alla prima da titolare, proprio contro l’Udinese, fece benissimo e poi sta avendo una buonissima continuità. Sono convinto che in questo periodo Conte sta caricando i suoi calciatori facendoli lavorare al meglio per arrivare fino alla fine della stagione. Si vede la differenza con le squadre che giocano in Europa, vedi l’Inter ieri".