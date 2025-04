La testata sportiva News.Superscommesse.it ha raggiunto in esclusiva Reginaldo Ferreira Da Silva, ex attaccante, tra le tante, di Fiorentina, Parma, Siena, Treviso. Nel seguente estratto dell'intervista, il brasiliano ha condiviso le proprie considerazioni in merito alla lotta scudetto, soffermandosi sulle ultime due partite disputate da Inter e Napoli.

Ti aspettavi il sorpasso in classifica del Napoli sull'Inter? La squadra di Conte ora è la favorita numero uno per la vittoria dello scudetto?

"Non mi aspettavo la terza sconfitta consecutiva dell'Inter. Tuttavia, la Roma dall'arrivo in panchina di Ranieri ha compiuto importanti passi in avanti e un risultato del genere, vista anche la stanchezza dei nerazzurri, ci può stare. Non avevo dubbi che il Napoli si sarebbe fatto trovare pronto al primo passo falso utile per il sorpasso in classifica. Contro il Torino gli azzurri hanno dato la dimostrazione di essere pronti a prendersi lo scudetto. Ovviamente, in Serie A nulla è scontato. Il calendario non è complicato, ma la partita col Venezia e le difficoltà riscontrate a Monza devono ricordare al Napoli di tenere alta la concentrazione".