Intervenuto ai microfoni di Radio Serie A con RDS, Luca Vido, attaccante della Reggiana, rivela quale giocatore di Serie A ritiene di eleggere come modello dal quale carpire qualche segreto: "A me piace molto Lautaro Martinez. Si può dire che è scontato, però è migliorato tantissimo rispetto all'anno scorso, come leadership e sul campo: come protegge il pallone, come lo scarica, come attacca la profondità. Da lui potrei rubare molti aspetti e farli miei".