RedBird Capital ha smentito seccamente un articolo uscito stamane sul quotidiano La Repubblica, venuta in possesso di un presunto documento in cui Washington Harbour, società di investimenti e consulenza finanziaria, prospetterebbe a potenziali investitori, per conto del fondo americano, l’acquisto di una quota azionaria del Milan, pari al 22% del capitale, per la cifra di 150 milioni di euro, con la possibilità di uscire nel 2027 rivendendo le quote a 390 mln. "Il rapporto de La Repubblica sulla vendita di una quota dell'AC Milan è una invenzione totale. È del tutto falso", ha affermato un portavoce di RedBird a Reuters.

Inoltre, un portavoce di RedBird ha aggiunto, sempre parlando con l'agenzia di stampa, che Gerry Cardinale, fondatore e socio amministratore del fondo, "non conosce Washington Harbour e il documento citato dal quotidiano non è attribuibile a lui". Washington Harbour, da par suo, non ha risposto a una richiesta di commento sull'articolo sopracitato.