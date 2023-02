Intervenuto nel corso di 'Pressing', Fabrizio Ravanelli , ex attaccante di Juventus e Lazio, parla della corsa ai piazzamenti Champions non escludendo un eventuale ritorno dei bianconeri: "Se dovessero recuperare quei 15 punti, poi ci sarebbero tante squadre. Se sei lì punto a punto, c'è il rischio di non qualificarsi nelle ultime partite. Bisogna stare attenti, perché se la Juve dovesse centrare la Champions una fra Lazio, Roma, Milan e Inter dovrà restare fuori. I punti di distacco sono pochi e basta una partita o due sbagliata per cedere".

Il discorso si sposta sul parallelo tra Inter e Milan: "I rossoneri mi sembrano più squadra dei nerazzurri, non vedo l'Inter così forte come in certi momenti di questo campionato e come l'anno scorso. Secondo me subisce ancora troppi gol ed è meno squadra del Milan. Che ha passato un brutto periodo ma ha ritrovato la compattezza che può permetterle di raggiungere la Champions e di andare avanti in questo torneo".