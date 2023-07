In un'intervista rilasciata a Transfermarkt, il brasiliano Rafinha, visto in Italia nella stagione 2010-2011 con la maglia del Genoa, ha ricordato di aver ricevuto in passato proposte anche dall'Italia, ma che il suo desiderio era poter proseguire in Bundesliga dopo la rottura con Felix Magath allo Schalke 04: "Avevo molte richieste: Inter e Milan volevano molto prendermi, e anche il Liverpool era interessato. Ma volevo solo andare al Bayern Monaco. Magath mi ha fatto capire molto chiaramente che non sarei mai andato da nessuna parte sotto di lui". Alla fine Rafinha scelse il Grifone, soluzione ponte prima del suo passaggio ai bavaresi l'anno successivo.