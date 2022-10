Non c'è il portiere Ionut Radu nell'elenco dei convocati del tecnico della Cremonese Massimiliano Alvini per la partita di questa sera contro la Sampdoria allo Zini. Il romeno, come annunciato la scorsa settimana dallo stesso allenatore, ha rimediato un problema al gomito nel corso della gara contro il Napoli e pertanto non sarà a difendere i pali grigiorossi a Marassi: al suo posto ci sarà Marco Carnesecchi.