Michelangelo Rampulla, allenatore ed ex portiere anche della Juventus, nel corso di un'intervista a Kisskissnapoli.it ha provato a indicare chi oggi potrebbe essere accostato per caratteristicche ad Antonio Conte versione calciatore: "Nel Napoli non c'è secondo me un giocatore da accostare ad un centrocampista com'era lui, Antonio arrivava spesso alla conclusione con grandi inserimenti. Potremmo accostarlo a Barella o Frattesi, ecco loro mi ricordano il Conte calciatore, ma Antonio era più forte".