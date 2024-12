Non si placa l'eco dopo le parole pronunciate da Ivo Pulcini, attuale responsabile del settore sanitario della Lazio, a proposito di un giocatore da lui ritenuto non idoneo nel 2019 e che ora milita in Serie A. Il Procuratore della FIGC Giuseppe Chinè ha fissato un'audizione col medico, che intanto, sempre ai microfoni de Il Messaggero, ha voluto precisare le sue parole: "Io lo ritenni non idoneo nel 2019, ma questo non vuol dire che magari in questi cinque anni non sia curato e quindi adesso possa giocare tranquillamente nel campionato".