Il Fair Play Finanziario colpisce durissimo in Premier League. È infatti ufficiale la notizia della penalizzazione di dieci punti per l'Everton per irregolarità finanziarie. Il club di Liverpool scivola in 19esima posizione nel massimo campionato inglese.

Il club in una nota ufficiale si è detto "shockato e deluso dalla decisione", convinto che si tratti di una pena sproporzionata. Comunicata anche la volontà di fare appello per vedersi ridotta la penalità.