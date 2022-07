Sguardo alla Serie A che verrà per Manuel Pucciarelli, ex attaccante tra le altre di Empoli e Chievo che analizza in breve la prossima stagione: “Dybala alla Roma è una sorpresa, si divertirà. La Juve si è mossa bene, è favorita insieme all’Inter. Aspettiamo il Milan. Ma le società oggi pensano ai bilanci”, ha detto a Tuttomercatoweb.