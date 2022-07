A margine della netta vittoria per 3-0 conquistata dal suo PSG a spese dei giapponesi dell'Urawa Red Diamonds, Christophe Galtier, tecnico dei campioni di Francia, si è accomodato nella sala conferenze per rispondere alle domande dei cronisti, curiosi di conoscere eventuali novità sul futuro di Neymar: "Sta lavorando bene da inizio stagione, anche a me sembra contento, è molto in forma - le parole dell'ex Lille -. Quello che accadrà nel prossimo futuro, al termine della sessione di mercato, non lo so... Viene annunciato in partenza, si dice che possa restare. Non ho avuto con lui un colloquio individuale su questo aspetto, ma non mi sembra turbato da tutto questo".