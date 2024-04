Intervenuto a Radio Radio, Roberto Pruzzo ha parlato del capitano Lautaro Martinez in relazione all'eventuale colpo in entrata dell'Inter, Joshua Zirkzee: "Non mi sembra il caso di vendere Lautaro perché con lui hai un giocatore, un leader che è entrato tanto anche nel cuore della tifoseria. Mi sembra uomo squadra e uomo spogliatoio" ha detto l'ex attaccante sul Toro di Bahia Blanca. Poi sull'attuale centravanti del Bologna, entrato nelle cronache di mercato dei nerazzurri ha aggiunto: "Anche se devo riconoscere che Zirkzee abbia delle potenzialità enormi. L’ideale per l’Inter sarebbe prenderlo e farli giocare assieme".