Durante il suo discorso di apertura della 48esima Assemblea Generale delle Leghe Europee, il Presidente dell’organizzazione Pedro Proença ha rivendicato il lavoro fatto da tutte le componenti del calcio per non far avanzare il progetto della Super League europea: "Insieme abbiamo combattuto e sconfitto la Superlega europea e il tentativo di creare una competizione elitaria per l’interesse di pochi. Siamo le fondamenta del modello sportivo europeo che tutti i protagonisti del calcio hanno abbracciato insieme durante giorni turbolenti".

Il numero uno della lega portoghese ha aggiunto: "Vorrei che questa assemblea generale fosse ricordata come il momento in cui, tutti insieme e con un profondo senso di unità, stiamo affermando e posizionando le competizioni nazionali al centro dell’ecosistema calcistico. Solo con campionati di calcio forti, sostenibili e competitivi l’intero settore e l’ecosistema potranno trarre beneficio e prosperare".