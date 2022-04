E' stata fissata per giovedì mattina, 14 aprile 2022, l’udienza con gli interventi dei dirigenti della Juventus nell'ambito del processo sul caso plusvalenze iniziato oggi davanti al Tribunale federale nazionale della FIGC, presieduto da Carlo Sica. Dopo le richieste dell'accusa, la società bianconera verrà dunque ascoltata insieme alle implicate come Genoa, Napoli e Sampdoria. Oggi, invece, dopo la requisitoria della Procura Federale hanno parlato i rappresentati di Novara, Chievo, Empoli, Pisa, Pescara e i dirigenti del Parma.