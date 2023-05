Una gioia enorme quella della finale di Champions League, un risultato che ha fatto gioire anche chi ai nerazzurri c'è legato grazie alle prestazioni di Lautaro Martinez. E' il caso di Victor Blanco, presidente degli argentini del Racing Avellaneda, il club che ne ha consentito la partenza verso l'Europa ormai diversi anni fa. “Questo gol e questo traguardo ci dà una grande gioia a tutti noi del Racing. Non abbiamo mai avuto alcun dubbio sulle sue qualità e sulle sue capacità calcistiche - ha detto intervistato da Sportitalia -. Personalmente vedere Lautaro decisivo in semifinale di Champions e che andrà a giocarsi la finale mi riempie d’orgoglio. Il Toro si merita davvero questo regalo”.

Idee chiare anche sulla finale e sulla prestazione della stella dell'attacco interista in quel di Istanbul: "Lautaro sarà decisivo, come sempre, con gol o assist!". La chiosa è di quelle che fa sognare, accendendo paragoni che riportano indietro di 13 anni: "Senza dubbio, sta seguendo le orme di Milito. Non ha limiti”.