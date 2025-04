Sergio Porrini, ex difensore e oggi allenatore, ha avuto modo di allenare Asllani. Quest'oggi ne ha parlato ai microfoni di Sportitalia: “Devo essere onesto e dire che per quelle che sono le capacità che ho intravisto in lui al tempo, il suo percorso non mi ha entusiasmato fino a qui. Cosa gli consiglierei? Se non riuscisse ad affermarsi per davvero all’Inter, gli consiglierei di andare a giocare da protagonista in qualche altra squadra".

Porrini ha parlato delle possibili scelte del centrocampista albanese: "Perché è vero che è bello giocare nei grandi club e vincere trofei, ma penso che ad un certo punto un calciatore voglia anche sentirsi davvero importante. All’Inter non è stato facile per lui, per tutte le pressioni che ci sono ed il fatto di dover sostituire uno come Calhanoglu che è uno dei migliori al mondo nel ruolo", ha concluso.